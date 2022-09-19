МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Подготовка к зимнему сезону, как правило, не требует от автовладельца серьезных затрат. Но есть ряд важных пунктов, которыми никак нельзя пренебречь. В противном случае риск "попасть" на затратный и сложный ремонт в условиях дефицита и подорожания автозапчастей резко повышается, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям подразделения АГ "Авилон" Павел Константинов. Голикова назвала ситуацию на рынке труда России стабильной

Чтобы перевести автомобиль на зимний режим, в первую очередь важно подготовить сезонную резину. Зачастую у водителей она уже приобретена заранее, требуется потратиться только на шиномонтаж и балансировку, стоимость которых осталась прежней.

"Во-вторых, необходимо позаботиться о том, чтобы аккумулятор был в порядке. Это особенно важно при эксплуатации автомобиля в условиях низких температур. Рекомендую заранее проверить уровень заряда аккумулятора, чтобы избежать проблем в дальнейшем, когда на улице уже будет холодно. Необходимо учитывать, что аккумуляторные батареи подорожали, поэтому, за состоянием этой детали, безусловно, нужно регулярно следить, чтобы не пришлось покупать новую", — советует он.

Третий момент — перед началом холодов важно заранее проверить уровни и качество эксплуатационных жидкостей. Например, нужно заменить жидкость омывателя с летней на зимнюю, чтобы в дальнейшем при сильном морозе не лопнул бачок и не пришлось вкладывать дополнительные средства на его замену.

Кроме того, в условиях сервисной станции рекомендую в целом провести осмотр автомобиля со всех сторон на предмет наличия каких-либо люфтов — то есть убедиться, чтобы все детали были закреплены. Если этого не сделать, в дальнейшем можно попасть на более дорогостоящий ремонт, который в условиях дефицита запчастей затянется не на один месяц, заключил Константинов.