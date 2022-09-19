МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта могут ввести в России в 2023 году, эту норму предлагается установить на три года, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения в кабмине. "АвтоВАЗ" может запустить в серию электромобили Lada Largus в 2023 году

"В августе этого года правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории РФ сроком на три года. Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает проекты НПА для последующего согласования", — приводит газета слова замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова.

Эта мера сделает покупку электромобилей привлекательной и экономически выгодной благодаря бесплатной парковке, бесплатному проезду и отсутствию транспортного налога, добавляет газета со ссылкой на Колесникова. Издание также приводит слова источника в одном из ведомств, сообщающего, что в этом году законодатели могут не успеть принять соответствующий акт. Это может произойти, поскольку "пока правительство не определилось с источниками возмещения выпадающих доходов операторов платных трасс".

"Гипотетически с учетом имеющейся в открытых источниках информации по количеству зарегистрированных в Петербурге электромобилей можно предположить, что доля их проездов в трафике на ЗСД, составляющем до 400 тысяч транзакций в сутки, ничтожно мала", — пишет газета со ссылкой на пресс-службу оператора Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

Также в пресс-службе оператора газете сообщили, что способов объективного определения или выделения электрокаров в общем потоке транспорта сегодня нет. В ряде ведомств, таких как Минпромторг и Минэнерго, сообщили газете, что не получали нормативных документов по теме бесплатного проезда для электрокаров.