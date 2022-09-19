МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует продлить на следующий год программы стимулирования спроса на отечественные автомобили: в частности, льготное автокредитование и лизинг, сообщил в интервью "Известиям" вице-премьер — глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Минпромторг анонсировал запуск производства авто нового семейства Lada

"Конечно, мы планируем продолжать стимулировать спрос на произведенные в России автомобили", — сказал он, отвечая на вопрос о продлении льготных программ на следующий год.

Мантуров напомнил, что на реализацию программ — льготного автокредитования, льготного автомобильного лизинга, стимулирования спроса на газомоторную технику, — в 2022 году предусмотрен почти 21 миллиард рублей. Планируется, что с помощью них будет продано 75 тысяч автомобилей.

"Средства предусмотрены и на последующие периоды. В соответствии с проектом бюджета на 2023 год планируется направить на программы 9,8 миллиарда рублей, в 2024 году — 17 миллиардов и в 2025 году — 19 миллиардов рублей. Таким образом планируем простимулировать реализацию еще около 190 тысяч автомобилей", — пояснил он.

Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены — скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.

Также льготный автокредит распространяется на российские электромобили Evolute, производство которых будет запущено в сентябре. Скидка составит 35%, но не более 925 тысяч рублей на один электромобиль.