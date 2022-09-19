Глава компании: "АвтоВАЗ" в августе увеличил долю на российском авторынке до рекордных 40%
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в августе нарастил долю на российском авторынке до рекордного показателя — почти 40%, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"По итогам августа месяца продажи Lada побили исторические рекорды нового времени. Если мы, как правило, занимали долю 20-22%, иногда до 25% машин бренда, то в августе вплотную подошли к планке в 40%", — сказал он.
Как ранее сообщали в компании, в августе было продано 18 087 машин Lada — это на 75,2% больше результатов июля и немного — на 7% — меньше результатов прошлого года.
Соколов также рассказал, что "АвтоВАЗ" готов к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают долю на российском авторынке.
"Конкуренты, безусловно, есть, но кто конкретно — покажет время. Мы видим, что сейчас активно на российском рынке продвигается бренд Haval. Причем они молодцы, производят автомобили на территории России. Geely, у которых есть совместный завод с белорусами. Экспансию на наш рынок планирует Chery. Мы готовы к конкуренции, пожалуйста", — сказал он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://auto.1prime.ru/auto/20220919/838158235.html