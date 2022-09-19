МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в августе нарастил долю на российском авторынке до рекордного показателя — почти 40%, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства Lada

"По итогам августа месяца продажи Lada побили исторические рекорды нового времени. Если мы, как правило, занимали долю 20-22%, иногда до 25% машин бренда, то в августе вплотную подошли к планке в 40%", — сказал он.

Как ранее сообщали в компании, в августе было продано 18 087 машин Lada — это на 75,2% больше результатов июля и немного — на 7% — меньше результатов прошлого года.

Соколов также рассказал, что "АвтоВАЗ" готов к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают долю на российском авторынке.

"Конкуренты, безусловно, есть, но кто конкретно — покажет время. Мы видим, что сейчас активно на российском рынке продвигается бренд Haval. Причем они молодцы, производят автомобили на территории России. Geely, у которых есть совместный завод с белорусами. Экспансию на наш рынок планирует Chery. Мы готовы к конкуренции, пожалуйста", — сказал он.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

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