МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Гарантия на новые автомобили Ladа — до 3 лет или 100 тысяч километров пробега, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Глава "АвтоВАЗа" рассказал, почему больше не ржавеет Lada

"Мы даем гарантию на автомобиль в целом: до 3 лет или 100 тысяч километров пробега, как стандарт у многих других производителей", — сказал он.

"В нее, естественно, входят и дефекты покраски, если они будут объективно проявлены. Гарантия от сквозной коррозии металла – 6 лет. Мы же знаем, что иногда есть такое понятие, как потребительский экстремизм. Кто-то может, что называется, просверлить дырочку в обшивке космического аппарата, и все пойдет не так", — добавил Соколов, отвечая на вопрос о гарантии от коррозии.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

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