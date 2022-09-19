МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Страховые компании стали повышать стоимость полисов ОСАГО после расширения регулятором границ тарифного коридора для большинства автовладельцев на 26% в обе стороны, сообщил "Известиям" директор по развитию страхового бизнеса "Сравни" Александр Крайник. Страховщики сообщили о росте выплат по ОСАГО в июле

По его данным, с 13 по 16 сентября средний чек по ОСАГО составил 6,841 тысячи рублей. Примечательно, что, например, 12 сентября стоимость полиса не превышала 6,4 тысячи рублей, а в апреле составляла 5,5 тысячи рублей.

Крайник отметил, что на нововведение уже отреагировали все 18 компаний — лидеров рынка, и спрогнозировал, что к концу года средняя цена полиса по России может достичь 7,2 тысячи рублей.