МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости назвал три причины пересесть на Lada: это максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с более чем полувековой историей, но при этом современная, устремленная в будущее. "АвтоВАЗ" разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства Lada

"Во-первых, Lada – это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам. Во-вторых, это – легендарный автомобиль, производимый флагманом отечественного автомобилестроения: заводом, которому уже более полувека. И, в-третьих, самое главное, это – автомобиль, который устремлен в будущее", — сказал он, отвечая на вопрос о трех причинах, почему россияне должны пересесть на Lada.

"Я уверен, что у команды "АвтоВАЗа" и у нашего бренда Lada будет такое же уверенное будущее, как и ее большая история", — добавил топ-менеджер.

Соколов также отметил, что "АвтоВАЗ" готов к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают свою долю на российском авторынке.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.