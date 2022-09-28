МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ГИБДД России разрешит автомобилистам предъявлять электронные водительские права. Новые правила начнут действовать с 1 октября, но пока в виде эксперимента. О том, как получить цифровые права, и будет ли это означать, что водители могут не брать с собой пластиковое удостоверение, рассказал "Прайм" юрист "Европейской Юридической Службы" Дмитрий Безделин. Toyota сократит выпуск автомобилей из-за дефицита чипов в октябре

Он объяснил, что электронные права водители смогут получить через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Цифровое удостоверение будет представлять собой индивидуальный QR-код. Инспектор же сможет проверить такие права с помощью своего планшета.

Безделин подчеркнул, что это все же не означает, что водители могут больше не брать с собой пластиковые права.

"Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в Правила дорожного движения пока только готовятся", — добавил юрист.

На сегодняшний день в ПДД указано, что водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки водительское удостоверение и регистрационные документы. А значит, возить с собой обычные права все еще нужно, подчеркнул Безделин. В ином случае может грозить штраф в размере 500 рублей.

"Пластиковые права необходимы и в случае, если на месте проверки нет интернета. Тогда инспектор просто не сможет считать QR-код. Но сейчас специалисты работают над тем, чтобы сервис работал не только онлайн, но и офлайн", — сказал юрист.

Помимо этого, сегодня разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО, который тоже можно будет предъявлять в виде QR-кода.

Юрист напомнил, что эксперименты с кодами начались со свидетельства о регистрации автомобиля (СТС). Часть водителей уже показывают его инспекторам в электронном виде через сервис "Госуслуги Авто". Эксперимент был признан удачным, а значит, не за горами цифровизация и других документов, резюмировал Безделин.