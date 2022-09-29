МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в августе показало рост четвертый месяц подряд и увеличилось на 34% в годовом выражении — до 49 901 единицы, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Спрос на автомобили упал на 30% с начала частичной мобилизации

Производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 33,1%, до 10 709 машин, а автомобилей на экспорт — на 34,2%, до 39 192 машин.

Однако за январь-август производство автомобилей в Британии сократилось на 13,3%, до 511 106 машин. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 108 672 автомобилей (+9,7%), на экспорт — 402 434 машины (-18%).

"Хотя очередной месяц роста производства автомобилей в Великобритании — это хорошая новость, свидетельствующая об усилиях отрасли по преодолению перебоев в цепочке поставок, она омрачена крайне сложной и неопределенной обстановкой для производителей. Объемы производства резко сократились, и компаниям приходится предпринимать решительные шаги, чтобы защитить свой бизнес перед лицом множества проблем", — цитируются в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.