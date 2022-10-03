Tesla поставила рекордные 343 830 электромобилей, но не оправдала ожидания в третьем квартале
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Tesla Inc в воскресенье отчиталась за 3-й квартал о менее высоких, чем ожидалось, поставках электромобилей. Поставки при этом были рекордными, но их затмили логистические трудности.
Автопроизводитель отметил, что "становится все сложнее обеспечивать транспортировку машин по разумной цене", но ввиду ослабления экономики некоторых аналитиков также беспокоит спрос на дорогостоящие товары.
"Экономические сложности по-прежнему негативно влияют в основном на логистику Tesla. Но, думаю, здесь есть и вкрапления (проблемного) спроса, — сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз после публикации результатов. — Над автомобильным сектором нависли тучи, и Tesla это тоже касается".
Tesla поставила 343 830 электромобилей, что является для нее рекордом. Но показатель оказался ниже 359 162 машин, которые, согласно Refinitiv, в среднем ожидали аналитики. Годом ранее поставки Tesla составили 241 300 электромобилей.
На этот раз поставки оказались ниже объемов производства — 365 923 машин. Это редкость для автопроизводителя, у которого во многие последние кварталы поставки были выше или близки к объемам производства.
"Наши объемы производства продолжают расти, и в пиковые недели для логистики становится все сложнее обеспечивать транспортировку машин по разумной цене", — заявила в воскресенье Tesla.
Согласно планам, с которым ознакомилось Reuters, компания поставила перед собой амбициозную цель по производству почти 495 000 машин Model Y and Model 3 в 4-м квартале.
Тем временем, как написал в Twitter Трой Теслайк, отслеживающий данные компании, в сентябре у нее сократился портфель заказов, особенно в Китае.
Tesla сообщила, что за минувший квартал поставила 325 158 компактных машин Model 3 и кроссоверов Model Y, а также 18 672 премиальных моделей Model S и Model X.
Маск в пятницу также похвастался прототипом человекоподобного робота Optimus и сделал прогноз о том, что производитель электромобилей сможет выпускать миллионы таких устройств и продавать их менее чем по 20 000 долларов, что является менее чем третью цены Model Y.
https://auto.1prime.ru/auto/20221003/838332534.html