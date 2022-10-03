МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Tesla Inc в воскресенье отчиталась за 3-й квартал о менее высоких, чем ожидалось, поставках электромобилей. Поставки при этом были рекордными, но их затмили логистические трудности. Tesla отзовет 1,1 миллиона электромобилей из-за проблем с окнами

Автопроизводитель отметил, что "становится все сложнее обеспечивать транспортировку машин по разумной цене", но ввиду ослабления экономики некоторых аналитиков также беспокоит спрос на дорогостоящие товары.

"Экономические сложности по-прежнему негативно влияют в основном на логистику Tesla. Но, думаю, здесь есть и вкрапления (проблемного) спроса, — сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз после публикации результатов. — Над автомобильным сектором нависли тучи, и Tesla это тоже касается".

Tesla поставила 343 830 электромобилей, что является для нее рекордом. Но показатель оказался ниже 359 162 машин, которые, согласно Refinitiv, в среднем ожидали аналитики. Годом ранее поставки Tesla составили 241 300 электромобилей.

На этот раз поставки оказались ниже объемов производства — 365 923 машин. Это редкость для автопроизводителя, у которого во многие последние кварталы поставки были выше или близки к объемам производства.

"Наши объемы производства продолжают расти, и в пиковые недели для логистики становится все сложнее обеспечивать транспортировку машин по разумной цене", — заявила в воскресенье Tesla.

Согласно планам, с которым ознакомилось Reuters, компания поставила перед собой амбициозную цель по производству почти 495 000 машин Model Y and Model 3 в 4-м квартале.

Тем временем, как написал в Twitter Трой Теслайк, отслеживающий данные компании, в сентябре у нее сократился портфель заказов, особенно в Китае.

Tesla сообщила, что за минувший квартал поставила 325 158 компактных машин Model 3 и кроссоверов Model Y, а также 18 672 премиальных моделей Model S и Model X.

Маск в пятницу также похвастался прототипом человекоподобного робота Optimus и сделал прогноз о том, что производитель электромобилей сможет выпускать миллионы таких устройств и продавать их менее чем по 20 000 долларов, что является менее чем третью цены Model Y.