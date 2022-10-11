МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Камаз" за девять месяцев 2022 года увеличил производство автомобилей на 4,1% в годовом выражении — до 32,3 тысячи единиц, сообщает автопроизводитель. В России ввели два новых знака для электромобилей и автобусов

"ПАО "Камаз" в сентябре 2022 года произвело 3 645 автомобилей, а по итогам 9 месяцев — 32 255 грузовиков (АППГ — 30 979 штук)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым изменением в производстве грузовиков во второй половине 2022 года стала его переориентация на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика. Также значительно увеличен выпуск запасных частей.

Компания подчеркивает, что производство полноприводной техники отличается повышенной трудоемкостью. Утверждается, что для выполнения заключенных контрактов "Камаз" задействовал все имеющиеся ресурсы, в том числе ввел на отдельных производствах двенадцатичасовую рабочую смену с двойной оплатой сверхурочной работы задействованному персоналу.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).