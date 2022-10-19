БЕРЛИН, 19 окт — ПРАЙМ. После приостановки производства на заводе в Калуге в марте этого года, автоконцерн Volkswagen на данный момент не рассчитывает на возобновление работы в России и ищет покупателей на этот актив, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в компании. "Камаз" повысит оклады сотрудников на четыре процента

По данным газеты, автоконцерн находится в поисках инвестора для своего завода в Калуге, так как не видит иных альтернатив, учитывая события на Украине.

"С каждым витком эскалации вероятность того, что мы снова сможем производить (в Калуге — ред.) в обозримом будущем, снижается", — цитирует издание неназванного менеджера компании.

В наблюдательном совете VW газете озвучили более радикальную позицию, согласно которой у представителей управления "есть четкое желание полностью уйти из страны". Названа дата начала выплат по ОСАГО по новым справочникам запчастей

Несмотря на слухи, что завод в Калуге может приобрести казахстанское предприятие Asia Auto или австрийский предприниматель Зигфрид Вольф – некогда глава австрийского производителя Magna Steyr – в самом автоконцерне Volkswagen рассчитывают на покупателей в РФ или Китае, пишет газета.

Компания Volkswagen Group Rus приостановила производство в России c 3 марта 2022 года. Автомобили автоконцерна собирались на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq). По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 14%, до 86,1 тысячи штук.