МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Китайский автоконцерн Great Wall планирует вывести на российский авторынок две модели внедорожников бренда Tank, старт продаж намечен на первое полугодие 2023 года, говорится в сообщении компании. В России появилось устройство зарядки авто с опцией возврата энергии в сеть

"Первыми моделями, которые выйдут на российский рынок, станут Tank 300 и Tank 500. Их появление ожидается в первой половине 2023 года", — сообщили в пресс-службе Great Wall Motor.

В компании также подчеркнули, что Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где будут представлены внедорожники Tank.

"Платформа Tank агрегируется надежными и плавными 8- и 9-ступенчатыми автоматическими трансмиссиями с гидротрансформатором… Tank может уверенно форсировать брод глубиной до 900 миллиметров. Полный привод c блокировкой заднего и переднего межколесных дифференциалов, а также интеллектуальные системы помощи водителю уверенно завершают бескомпромиссный арсенал 4х4", — рассказали о характеристиках автомобилей в компании.

Линейка Tank включает базовый двухлитровый бензиновый турбированный мотор с непосредственным впрыском топлива мощностью 220 лошадиных сил и крутящим моментом 387 Нм. Второй бензиновый двигатель — трехлитровый V-образный с 6 цилиндрами, мощностью 299 лошадиных сил и крутящим моментом 500Нм.

Внедорожники Tank — это не первые автомобили китайского Great Wall на российском рынке. В автоконцерн также входит компания Haval, которая производит кроссоверы одноименного бренда на собственном заводе под Тулой.