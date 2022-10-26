МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG в январе-сентябре 2022 года увеличилась на 26% в годовом выражении и составила 10,782 миллиарда евро, следует из пресс-релиза компании. Чистая прибыль BASF снизилась за январь-сентябрь

Прибыль в пересчете на акцию составила 9,83 евро после 7,76 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Общая выручка компании увеличилась на 11% — до 109,014 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль в размере 3,998 миллиарда евро, что вдвое больше показателя прошлого года. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,66 евро по сравнению с 1,74 евро год назад. Общая выручка увеличилась на 19%, до 37,716 миллиарда евро.

Объем продаж автомобилей Mercedes-Benz Cars за январь-сентябрь увеличился на 4%, до 1,504 миллиона автомобилей, а только за третий квартал показатель вырос на 38% — до 530,4 тысячи. Продажи Mercedes-Benz Vans за прошедшие девять месяцев поднялись на 7% и составили 292,6 тысячи машин, за третий квартал — увеличились на 18%, почти до 104 тысяч.

Mercedes-Benz Group AG (ранее — Daimler AG) — один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.

Mercedes-Benz в начале марта объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок. При этом издержки в связи с корректировкой деятельности в России компания в своей отчетности за полугодие оценила в 1,4 миллиарда евро.