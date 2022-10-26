МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Соллерс" в конце года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом на площадке "Соллерс Форд", говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Исузу Соллерс" разрешили расторгнуть спецконтракт, заявили в Минпромторге

"В рамках подписанных изменений в СПИК на площадке СП Соллерс Форд, Соллерс уже в конце этого года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом с высокими обязательствами по локализации", — сообщили в министерстве.

Ранее в среду стало известно, что американский Ford Motor ушел с российского рынка: автоконцерн продал свою долю 49% в СП "Соллерс Форд" группе "Соллерс", которая до этого владела долей в 51%. "После ухода Ford рынку в скором времени будут предложены новые продукты российского производства", — отметили в Минпромторге.

Согласно ранее сделанным заявлениям, речь идет о двух новых моделях под брендом "Соллерс". Это автомобили бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.