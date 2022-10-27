БРЮССЕЛЬ, 27 окт — ПРАЙМ. Представители Совета стран ЕС и Европарламента предварительно согласовали правила, по которым новые автомобили в регионе с 2035 годы не должны будут производить выбросов СО2, если автопроизводители захотят продавать новые машины с двигателями внутреннего сгорания, они должны будут платить за выбросы, говорится в релизе Совета. Эксперт заявил, что Европе придется отложить отказ от атомной энергетики

"Совет и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения о более строгих стандартах выбросов CO2 для новых автомобилей и фургонов. Цель состоит в том, чтобы идти в сторону транспортной системы с нулевым уровнем выбросов", — сообщается в нем.

Они договорились, что выбросы, производимые новым автомобилями, должны быть снижены на 55% к 2030 году, а новым фургонами — на 50% по сравнению с уровнями 2021 года.

"Цель к 2035 году — стопроцентное сокращение выбросов CO2 как для новых автомобилей, так и для фургонов", — отмечается в релизе.

Законопроект предполагает, что каждый производитель должен будет следить за тем, чтобы средние выбросы CO2 от его парка новых транспортных средств в течение календарного года не превышали его конкретного годового целевого показателя выбросов, отмечается в релизе.

"Производители могут продолжать размещать на рынке автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но если они превышают свои целевые показатели выбросов в данном году, они должны будут платить надбавку в размере 95 евро за грамм CO2 на километр, (выбрасываемый — ред.) сверх целевого показателя", — отмечается в сообщении.

Поэтому после утверждения новых целей по CO2 автомобили с нулевыми выбросами станут дешевле, чем машины, работающие на ископаемом топливе, говорится в релизе. Теперь этот законопроект должен быть окончательно согласован отдельно Советом ЕС и Европарламентом.