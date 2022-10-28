МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" планирует завершить разработку собственного легкового электромобиля и запустить его в производство к 2025 году, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин. Эксперт рассказала, каким будет спрос на угандийские электромобили в России

"В будущем и параллельно сейчас мы ведем работу по созданию своей собственной платформы, собственного автомобиля. Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля и за горизонтом 2024 года, в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль на собственной разработке, но только электрический. Как уже было сказано, Москва — это центр электродвижения, поэтому в наших целях только электромобиль", — рассказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

Производство автомобилей на "Москвиче" начнется в конце 2022 года. Согласно плану, в этом году будет выпущено 600 автомобилей, в том числе, 200 электрических. В следующем — 50 тысяч автомобилей, из которых не менее 10 тысяч с электродвигателем, уточнил Пронин.

Он также напомнил, что на первом этапе будет налажено крупноузловое производство автомобилей при поддержке восточного партнера. В перспективе уровень локализации моделей будет увеличиваться.

"На первом этапе это будет крупноузловая сборка с нашим восточным партерном, 2023 и 2024 год — тоже крупноузловая, но уже с элементами локализации тех или иных компонентов… Мы постараемся, конечно, как можно больше локализовать и устанавливать компоненты отечественного производства, в том числе сделанные на московских предприятиях", — пояснил Пронин.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". В планах компании наладить производство четырех кроссоверов (в том числе одного электрического) и седана.