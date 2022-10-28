МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Porsche AG (дочерняя компания Volkswagen) ведет переговоры о продаже своих активов в России, надеется завершить сделку в течение года, следует из финансовой отчетности Volkswagen за третий квартал. Porsche остановил поставки автомобилей в Россию

"Кроме того, в третьем квартале Porsche AG рассмотрела варианты своего присутствия на российском рынке, включая продажу трех своих дочерних компаний в России независимому стороннему инвестору. С этой целью были активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями. В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих двенадцати месяцев", — говорится в отчете Volkswagen.

Ранее компания TRATON SE (подразделение Volkswagen Group) заявляла, что ее дочерние компании, производители грузовых автомобилей MAN и Scania, продадут свои активы в России к первому кварталу 2023 года. В отчете за третий квартал Volkswagen сообщила, что ожидает завершения сделки по продаже MAN к концу 2022 года, а по продаже Scania — в ближайшие 12 месяцев.

Компания Volkswagen Group Rus приостановила производство в России c 3 марта 2022 года. Автомобили автоконцерна собирались на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq). По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 14%, до 86,1 тысячи штук.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Porsche является дочерней компанией Volkswagen наряду с такими производителями автомобилей класса "люкс" как Lamborghini, Bentley и Bugatti.