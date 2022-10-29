АНКАРА, 29 окт — ПРАЙМ. Церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG проходит в субботу в Гемлике, в ней участвует президент страны Тайип Эрдоган, передает корреспондент РИА Новости. Уганда хочет поставлять электромобили собственного производства в Россию

В 2019 году в Турции были представлены прототипы первых электромобилей — электрокроссовера сегмента SUV и электромобиля седан. Инвестиции в проект составят 22 миллиарда турецких лир (3,7 миллиарда долларов) за 13 лет. "Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG) планирует производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год. Государство намерено закупать 30 тысяч электромобилей до 31 декабря 2035 года. По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, этого проекта в Турции ждали 60 лет. Он назвал закладку фундамента завода "золотым звеном" в цепи общенациональных мегапроектов.

Модель будет выпускаться в двух версиях: седан и внедорожник. Создатели автомобилей утверждают, что на зарядку батареи уйдет не более 30 минут, что позволит проехать до 500 километров.

В ноябре 2021 года в Стамбуле прошли испытания различные систем прототипа электрокроссовера TOGG сегмента SUV. Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Цена автомобиля пока не разглашается, она будет зависеть от конкурентоспособности на рынке.