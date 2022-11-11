МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Новый технологический партнер для налаживания производства на заводе Mercedes, который немецкий автопроизводитель планирует продать дилеру "Автодом", может быть определен до конца года, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества". Mercedes-Benz продаст акции местному инвестору при уходе из России

"Пока окончательного решения нет. Но есть разные идеи, в том числе у Московской области и других предприятий, кто заинтересован в данной площадке. Надеюсь, выйдем на окончательное решение до конца года", — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе завода Mercedes в Подмосковье.

В конце октября немецкий автопроизводитель официально заявил о намерении уйти с российского рынка и продать дилеру "Автодом" доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье. Минпромторг в свою очередь обещал посодействовать новому владельцу площадки с поисками технологического партнера для налаживания производства. Тогда же в "Автодоме" отмечали, что намерены определиться с технологическим партнером в ближайшее время.