МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании одобрило проект о наделении Росавтодора полномочиями оператора системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, сообщается на сайте кабмина. СМИ: с камер начали приходить штрафы за непристегнутых пассажиров

"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин одобрил наделение Минтранса полномочиями по определению порядка обследования искусственных сооружений на железнодорожном транспорте и недопущению самостоятельного определения владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования периодичности, порядка проведения и оформления осмотров и проверок железнодорожных путей и сооружений.

Также правительство России одобрило проект о повышении безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и улучшении условий труда водителей.