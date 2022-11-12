Росавтодор наделят полномочиями по контролю за дорожными фондами
Правительство одобрило наделение Росавтодора полномочиями по контролю за дорожными фондами
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании одобрило проект о наделении Росавтодора полномочиями оператора системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин одобрил наделение Минтранса полномочиями по определению порядка обследования искусственных сооружений на железнодорожном транспорте и недопущению самостоятельного определения владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования периодичности, порядка проведения и оформления осмотров и проверок железнодорожных путей и сооружений.
Также правительство России одобрило проект о повышении безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и улучшении условий труда водителей.