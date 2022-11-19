МИНСК, 19 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что перед белорусско-китайским предприятием "Белжди", которое производит автомобили Geely, стоит задача в 2023 году выпустить минимум 35 тысяч машин. Renault и Geely создадут СП для производства силовых агрегатов

"Планы на следующий год – минимум 35 тысяч, хотя стоит задача президента выйти на проектные мощности – 60 тысяч автомобилей (в год – ред.). Но сейчас важно разобраться, сможем ли мы такое количество автомобилей продать на белорусском рынке и рынке России", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок которого разместил официальный Telegram-канал правительства.

Пархомчик подчеркнул, что если данная цифра будет подтверждаться реальным спросом, если рынок будет готов потребить столько, то работа предприятия будет выстроена соответствующим образом.

"В этом году были определенные сложности. Можно сказать, что мы решили все вопросы немножко с опозданием, только в конце июля – начале августа. Но в октябре мы уже произвели 3,1 тысячи автомобилей, задача на ноябрь – произвести чуть более 4 тысяч, в декабре мы замахнулись на 5 тысяч легковых автомобилей. Суммарно по году получить чуть больше 25 тысяч", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что это меньше, чем было произведено заводом в 2021 году, когда было выпущено 29 400 штук. Между тем Пархомчик заметил, что предприятие стало производить более дорогие модели, так что объем выпуска в денежном выражении остался на уровне прошлого года — более 500 миллионов долларов.

В августе в минпроме Белоруссии сообщили, что белорусский производитель автомобилей Geely из-за проблем с поставкой комплектующих, вызванных западными санкциями против Минска и Москвы, не сможет в текущем году выйти на объемы производства 2021 года в 30 тысяч машин. В министерстве объясняли, что Geely производится в международной кооперации, и очень много комплектующих поставлялось из европейских стран. В итоге была достигнута договоренность о поставке 9,7 тысячи машинокомплектов из Китая. В ноябре директор предприятия Геннадий Свидерский сообщил, что оно смогло изменить логистику поставки комплектующих на фоне санкций и наладить ритмичные поставки.