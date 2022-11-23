МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич 3", производство которого стартовало в среду на заводе в Москве, может составить около 1,6-2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник на рынке. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,3 процента

"Его стоимость может составить $27-33 тысяч (около 1,6-2 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ — ред.). Учитывая, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть ещё ниже", — отметил источник.

"Есть информация, что он будет сопоставим по цене с китайским аналогом", — сообщил РИА Новости второй источник в отрасли.

"Москвич 3" представляет собой модель кроссовера, он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Планируется, что до конца года на заводе будет произведено 400 таких машин. Согласно документам о сертификации, модель представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.