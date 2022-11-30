МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цифра в названии первого серийного автомобиля "Москвич 3" означает размер и старшинство в модельном ряду, в будущем машины бренда также будут носить цифровые имена, сообщил автопроизводитель. Завод "Москвич" выпустит автомобили для каршеринга

"Исторические модели автомобилей "Москвич" называли с помощью цифровых индексов. Мы решили продолжить традицию. Начиная с "Москвич 3", все будущие модели будут носить цифровые имена", — отмечается в официальном Telegram-канале автозавода.

"Цифра указывает на размер автомобиля и его старшинство в модельном ряду. Также в зависимости от версии модели, в названии может быть дополнительный символ. Например, буква "е" — это электромобиль", — добавили в "Москвиче" на вопрос, что означает "3" и почему не "1".

Серийное производство первой модели бренда — кроссовера "Москвич 3" — было запущено на прошлой неделе. По данным источника РИА Новости, цена новинки может составить 1,6-2 миллиона рублей. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е". Планируется, что по итогам 2022 года будет произведено 600 автомобилей, в том числе, 200 электрических.

Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.