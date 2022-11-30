МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. BYD, по данным брокеров, по итогам четырех недель ноября стал ведущим автомобильным брендом в Китае, опередив бренд Volkswagen. Ситуация для традиционных брендов на крупнейшем в мире авторынке кардинально изменилась, они оказались под давлением. В Китае продажи Volkswagen останутся на уровне 3,3 миллиона автомобилей

Розничные продажи Tesla в Китае в ноябре выросли в годовом сравнении почти в два раза. Ранее американский автопроизводитель, судя по данным China Merchants Bank International (CMBI), снизил цены и предложил скидки на Model 3 и Model Y.

Розничные продажи BYD, согласно данным, с 1 по 27 ноября составили 152 863 автомобиля, что почти на 83% выше средних дневных продаж при сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Продажи BYD оказались выше розничных продаж Volkswagen, составивших 143 602 автомобиля, и продаж Toyota Motor Corp, равных 115 272 автомобилям. Показатели этих компаний на 0,3% и 0,5% соответственно ниже их продаж за аналогичный период прошлого года.

Однако, если учитывать 36 847 автомобилей, проданных брендом Audi, группа Volkswagen AG все же обошла BYD.

Если нынешний тренд розничных продаж сохранится до конца месяца, для BYD, которая начала выпускать машины только в 2003 году, это будет первый месяц, когда она стала лидером по продажам в Китае, а также первый месяц, когда линейка подключаемых гибридов и электрифицированных автомобилей возглавила списки продаж.

Судя по данным CMBI, суммарные розничные продажи машин, выпущенных в Китае, за первые четыре недели ноября упали в годовом выражении на 7% в части средних дневных продаж. Для сравнения, за первые три недели октября они снизились на 2%.

Как заявила в октябре Stellantis, ее китайское СП Jeep подаст заявление о банкротстве. Это станет первым в эру электромобилей банкротством СП, созданного иностранным брендом.

Другие признанные бренды, включая Volkswagen, General Motors, Ford и Hyundai, отмечают, что использование заводов в Китае сократилось на 30 процентных пунктов, а за последние пять лет — более чем на 50 процентных пунктов.