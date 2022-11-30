С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в ноябре в РФ по предварительным данным составят около 21,5 тысяч штук, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах выставки-форума "Российский промышленник". "АвтоВАЗ" намерен возобновить производство Lada Largus в 2023 году

Согласно ранее опубликованным данным, это на 12,3% выше результатов октября, однако на 15,9% ниже ноября прошлого года.

"Продажи сейчас отстают от производства. По продуктам "АвтоВАЗа" в ноябре, наверное, они будут где-то в пределах 21,5 тысяч автомобилей", — сказал он, отвечая на вопрос о продажах компании за ноябрь.

Соколов напомнил, что "АвтоВАЗ" развил производственные мощности своего завода в Тольятти до 500 тысяч машин в год. Однако, как ранее уточнял топ-менеджер, в соответствии со спросом на российском рынке цель "АвтоВАЗа" на 2023 год — чуть больше 400 тысяч автомобилей.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.