"АвтоВАЗ" спрогнозировал рост продаж Lada до 21,5 тысячи штук в ноябре
С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в ноябре в РФ по предварительным данным составят около 21,5 тысяч штук, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах выставки-форума "Российский промышленник".
Согласно ранее опубликованным данным, это на 12,3% выше результатов октября, однако на 15,9% ниже ноября прошлого года.
"Продажи сейчас отстают от производства. По продуктам "АвтоВАЗа" в ноябре, наверное, они будут где-то в пределах 21,5 тысяч автомобилей", — сказал он, отвечая на вопрос о продажах компании за ноябрь.
Соколов напомнил, что "АвтоВАЗ" развил производственные мощности своего завода в Тольятти до 500 тысяч машин в год. Однако, как ранее уточнял топ-менеджер, в соответствии со спросом на российском рынке цель "АвтоВАЗа" на 2023 год — чуть больше 400 тысяч автомобилей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://auto.1prime.ru/auto/20221130/839011870.html