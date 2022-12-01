С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — ПРАЙМ. Сделка по продаже "РН банка" альянса Renault-Nissan "АвтоВАЗу" может быть закрыта до конца текущего года, если процесс будет продвигаться оперативно, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник". "АвтоВАЗ" планирует экспортировать около 20 тысяч Lada в 2023 году

Во вторник президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН банк" — банк альянса Renault-Nissan. "АвтоВАЗ" в свою очередь сообщал, что обсуждает с Минпромторгом возможные детали покупки.

"Сейчас это зависит в большей степени от наших партнеров, потому что им тоже надо провести свои корпоративные процедуры — мы со своей стороны ход сделали… Если будем двигаться быстро, я бы до конца года закрыл бы эту сделку", — сказал он, отвечая на вопрос о покупке "РН банка". Соколов уточнил, что кредита или выпуска облигаций со стороны компании для совершения сделки не потребуется: у "АвтоВАЗа" достаточно собственных средств.

"АвтоВАЗ" еще с советских времен имел банк в своей структуре — "Автовазбанк", он так и назывался. Поэтому переход "РН банка" в периметр бизнеса "АвтоВАЗа" — это вполне логичный этап развития "АвтоВАЗа" и фактически мы идем по пути собирания активов Renault-Nissan групп, расположенных на территории РФ", — добавил топ-менеджер. Президент "АвтоВАЗа" дал прогноз по ситуации на российском авторынке

По словам Соколова, банк станет для "АвтоВАЗа" подспорьем в реализации программ льготного автокредитования, льготного лизинга и в целом кредитования дилерских центров для их развития и поддержания деятельности.

Как отмечал в разговоре с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, размер сделки по продаже "РН банка" альянса Renault-Nissan "АвтоВАЗу" может быть равен капиталу кредитной организации — 27 миллиардам рублей.