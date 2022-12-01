Президент "АвтоВАЗа" Соколов сообщил о планах по экспорту около 20 тысяч Lada в 2023 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — ПРАЙМ. Экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану на 2023 год, 20 тысяч штук, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Он идет, но опять же из тех партий, которые были произведены еще, что называется, в прошлой жизни. То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного "АвтоВАЗа", но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем", — сказал он, отвечая на вопрос об экспорте Lada, в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".
"У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это… Соответственно, Белоруссия и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ", — добавил Соколов, уточнив, что речь идет о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.
При этом топ-менеджер подчеркнул, что "АвтоВАЗ" готов к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае и намерен поставлять на предприятие машкомплекты. "Это тоже одна из заслуг "АвтоВАЗа" в этом году то, что мы перезапустили завод совместными усилиями в Чеченской республике и сейчас готовы к перезапуску завода в Казахстане", — добавил он.
Ранее в "АвтоВАЗе" сообщали, что в прошлом году экспорт автомобилей Lada составил 35,8 тысячи штук. Основные экспортные рынки компании — Белоруссия, Азербайджан и Казахстан.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://auto.1prime.ru/auto/20221201/839015506.html