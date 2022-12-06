МИНСК, 6 дек — ПРАЙМ. Продажи новых импортных легковых автомобилей в Белоруссии в ноябре упали в 20 раз по сравнению с прошлым ноябрем, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация. В Белоруссии подтвердили, что их цены на автомобили Lada не ниже российских

"В сравнении с ноябрем 2021 года объем продаж ввозимых в страну легковых автомобилей упал в 20 раз", — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Отмечается, что между тем белорусский производитель легковых автомобилей Geely второй месяц подряд продолжил наращивание продаж и достиг рекордной за весь год отметки в 626 автомобилей. Бренд Geely составил 81% всего рынка легковых автомобилей в Белоруссии в ноябре 2022 года.

"Продажи остальных брендов стремятся к "нулю". Даже по сравнению с прошлым месяцем продажи сократились на 40%", — констатировали в ассоциации. По ее данным, по итогам 11 месяцев 2022 года на рынке Белоруссии лидером остается марка LADA с результатом 3698 автомобилей, однако Geely практически догнал ее — 3197 проданных машин.

"В ноябре по сравнению с октябрем продажи новых легковых автомобилей в Беларуси немного увеличились, но только благодаря резкому скачку продаж одного брэнда – Geely. Совокупный же объем продаж всех остальных брэндов значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем", — прокомментировал ситуацию член правления ассоциации Александр Стельмах.

По его словам, "наблюдается постепенное, но значительное сокращение предложения автомобилей более бюджетного сегмента по сравнению с началом года, что и является одним из ключевых фактором снижения объемов продаж по рынку". "С учетом большого роста цен на новые автомобили по сравнению с 2021 годом для стимулирования покупательской активности необходимо привлекательное кредитное или лизинговое предложение", — считает представитель ассоциации.

Ранее в ассоциации отмечали, что если смотреть на прошлый год, когда дефицит автомобилей на белорусском официальном рынке уже ощущался довольно остро, любая массовая марка в одиночку могла продавать до 400 автомобилей в месяц, а в 2019 году – и до 700. В ассоциации подчеркивали, что в период санкций и постепенного ухода с рынка большинства марок очевидно, что львиная доля нынешних продаж новых или почти новых автомобилей – это те поставки, которые называются параллельным импортом, закупаются уже по другим каналам и привозятся в Белоруссию с усложненной логистикой и другим ценообразованием. Количество таких поставок может в разы превышать официальные.