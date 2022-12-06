МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Зарегистрировать транспортное средство можно будет без ОСАГО до 1 января 2024 года, если госуслуги предоставляются на территориях новых регионов России, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Выяснилось, какие автомобили не войдут в программу льготных автокредитов

"Регистрация транспортных средств осуществляется:… без обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при предоставлении государственных услуг на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области — до 1 января 2024 г", – отмечается в документе.

Сейчас для регистрации нового транспортного средства, которое не было зарегистрировано в ГИБДД, нужны, помимо прочего, паспорт транспортного средства и полис ОСАГО.

Кабмин РФ своим постановлением утвердил особенности предоставления госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче прав для новых регионов. Как следует из документа, ряд владельцев транспортных средств из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут заменить национальные водительские права на российские без экзаменов и медосвидетельствования. Срок "особенностей" – до 1 января 2026 года.