МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Volkswagen к началу 2025 года инвестирует 460 млн евро в свой автозавод в Вольфсбурге. При этом основная часть этих средств будет потрачена на подготовку завода к выпуску электрической модели ID.3. Об этом заявил в среду глава бренда Volkswagen Томас Шефер. СМИ: Volkswagen пересмотрит планы в отношении нового завода Trinity

После того как будет налажено производство ID.3, что должно произойти после 2025 года, в Вольфсбурге также планируется начать выпуск полностью электрического кроссовера на платформе MEB, которая будет доработана до MEB+, говорится в заявлении.

Платформа MEB+ обеспечит более быструю зарядку и увеличит пробег электромобиля, указано в заявлении.

Внедорожники и кроссоверы стали крупнейшим сегментом глобального бизнеса Volkswagen, оставив далеко позади другие бизнес-сегменты, отметил Шефер. "Это крупнейший автомобильный сегмент в мировом масштабе, и к нему же относится наша популярная модель Tiguan. Новая модель дополнит собой наши популярные модели ID.4 и ID.5 и укрепит наши рыночные позиции", — добавил он.

Подготовка к запуску модели ID.3 в производство идет по графику. Ее производство начнется в Вольфсбурге в 2023 году, а выход на полную мощность ожидается в 2024 году.