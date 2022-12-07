МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Объем взносов по ОСАГО в третьем квартале составил 73,3 миллиарда рублей против 62,5 миллиарда рублей годом ранее, следует из "Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России за третий квартал и данных, опубликованных регулятором за прошлый год. В России выросло число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО

"В третьем квартале 2022 года продолжился рост рынка автострахования. Его основным драйвером стало ОСАГО. Объем взносов в сегменте составил 73,3 миллиарда рублей. Темпы прироста сборов по страхованию средств наземного транспорта незначительно замедлились, объем взносов был равен 57,3 миллиарда рублей. Влияние на динамику автострахования оказало подорожание полисов, связанное с продолжающимся ростом цен на автомобили и запчасти, в том числе в связи с их дефицитом", — говорится в обзоре ЦБ.

В 2021 году объем страховых взносов по договорам ОСАГО в третьем квартале вырос на 2,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 62,5 миллиарда рублей, сообщал регулятор ранее.

Росту обязательного автострахования в некоторой степени способствовало расширение коридора базового тарифа для большинства видов транспорта с 13 сентября на 26% вверх и вниз. Это позволило страховщикам более точно учитывать индивидуальные риски водителей в условиях необходимости повысить стоимость полисов на фоне подорожания автозапчастей. При этом благодаря снижению нижней границы коридора страховщики могут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Для общественного транспорта тарифный коридор расширился на 17,8% в обе стороны, отмечается в обзоре.

В ЦБ также сообщили, что негативное влияние на объем автострахования оказывало сохранившееся снижение продаж новых автомобилей. Это привело к уменьшению числа заключенных договоров в обоих сегментах. Рост цен на автозапчасти отразился также и на объемах выплат по автострахованию. Средняя выплата по страхованию средств наземного транспорта выросла на 18,2%, в ОСАГО – на 17,4%.

В таких условиях некоторые страховщики начали предлагать полисы страхования автокаско, предполагающие исключительно денежные выплаты. Это позволяет минимизировать влияние удорожания стоимости ремонта на размеры выплат. При этом убыточность в сегментах автострахования в третьем квартале 2022 года оставалась достаточно стабильной, добавляется в обзоре.

"Росту средней выплаты в ОСАГО способствовало увеличение стоимости деталей в ценовых справочниках РСА, по которым определяется размер возмещения по ОСАГО, вступивших в силу 19 июня 2022 года. При этом с 11 сентября 2022 года в ценовых справочниках по ОСАГО учитываются цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке. Такой подход применяется ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, что обеспечивает равные условия для всех автовладельцев", — говорится там же.