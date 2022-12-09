"Москвич" за две недели выпустил более 160 автомобилей и готовится к сборке электрокаров
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" с момента начала производства — чуть больше двух недель назад — выпустил более 160 машин "Москвич 3", готовится начать сборку электромобилей, говорится в сообщении автопроизводителя.
"С момента старта производства на заводе "Москвич" прошло немногим больше двух недель. На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей "Москвич 3" с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей", — сообщается в официальном Telegram-канале компании.
На "Москвиче" напомнили, что до конца года на предприятии будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.
Серийное производство первой модели бренда — кроссовера "Москвич 3" — было запущено 23 ноября. По данным источника РИА Новости, цена новинки может составить 1,6-2 миллиона рублей. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е".
Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Ранее сообщалось, что к концу следующего года уровень локализации производства достигнет уровня "Рено" на заводе в Москве — в 2023 году завод сделает 50 тысяч машин. Часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, области и других регионах России.
https://auto.1prime.ru/auto/20221209/839112657.html