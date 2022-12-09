МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" с момента начала производства — чуть больше двух недель назад — выпустил более 160 машин "Москвич 3", готовится начать сборку электромобилей, говорится в сообщении автопроизводителя. Бывший завод Nissan возобновит производство под управлением "АвтоВАЗа"

"С момента старта производства на заводе "Москвич" прошло немногим больше двух недель. На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей "Москвич 3" с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей", — сообщается в официальном Telegram-канале компании.

На "Москвиче" напомнили, что до конца года на предприятии будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.

Серийное производство первой модели бренда — кроссовера "Москвич 3" — было запущено 23 ноября. По данным источника РИА Новости, цена новинки может составить 1,6-2 миллиона рублей. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е". СМИ предупредили о резком увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

Ранее сообщалось, что к концу следующего года уровень локализации производства достигнет уровня "Рено" на заводе в Москве — в 2023 году завод сделает 50 тысяч машин. Часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, области и других регионах России.