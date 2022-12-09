МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. "Камаз" сократил производство в ноябре на 8,3%, до 3,8 тысяч машкомплектов, это связано со значительным увеличением компанией выпуска более технологически сложных полноприводных грузовиков, говорится в сообщении автопроизводителя. "Москвич" готовится к выпуску электрокаров

"В ноябре финишное производство автомобилей "КАМАЗа" выпустило 3 809 машкомплектов (аналогичный период прошлого года — 4 152 ед.). Снижение производства месяц к месяцу связано со значительным увеличением компанией выпуска полноприводных грузовиков, на которые отмечается повышенный спрос со стороны федеральных заказчиков. Производство грузовиков этого типа отличается повышенными трудозатратами и влияет на темп сборки на конвейере", — отметили в компании.

"В ноябре выпущено 150 грузовиков КАМАЗ-54901 и 107 грузовиков КАМАЗ-5490 нового модельного ряда", — уточняется в сообщении.

При этом результат автопроизводителя за 11 месяцев чуть лучше прошлогоднего — 39,8 тысяч машкомплектов (+191 автомобиль). Бывший завод Nissan возобновит производство под управлением "АвтоВАЗа"

Кроме того, завод двигателей "Камаза" нарастил темпы выпуска своей основной продукции по сравнению с прошлым годом. Главный сборочный конвейер автомобилей и внешние потребители получили от завода 4501 двигатель и силовой агрегат в ноябре (+1,2% к аналогичному периоду прошлого года), а всего за 11 месяцев – 44 179 (+2%).

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).