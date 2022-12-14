МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Стоимость новых легких коммерческих автомобилей "Соллерса" — "Арго" и "Атлант" составит от 2,6 миллиона рублей и 2,9 миллиона рублей соответственно, сообщил автопроизводитель. "Соллерс" хочет выйти на уровень продаж LVC "Атлант" и "Арго" в 30 тысяч

"Автомобили доступны для покупки более чем в 50-ти дилерских центрах в 38 городах России. Цены на Sollers Argo стартуют от 2 559 000 рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость Sollers Atlant начинается от 2 904 000 рублей. За эту цену предлагается цельнометаллический фургон короткой базы и средней крыши с дизельным двигателем", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что продажи новинки начались в декабре. Серийное производство "Атланта" и "Арго" было запущено в ноябре на заводе компании в Елабуге (Татарстан). До конца года "Соллерс" намерен продать порядка 900 автомобилей этих двух моделей, уточнил гендиректор компании Николай Соболев.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.