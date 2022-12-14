МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В среду Mercedes-Benz представила план стоимостью более 1 млрд евро по адаптации своей глобальной производственной сети для электрических силовых агрегатов, включая сборку батарей, электрических приводов и мостов, с 2024 года. "Соллерс" объявил цены на новые автомобили "Атлант" и "Арго"

Заводы в Каменце и Унтертюркхайме в Германии, а также в Пекине, которые уже собирают батареи для электрических и гибридных моделей, будут собирать аккумуляторы для моделей на грядущих платформах MMA и MB.EA, а еще одна площадка по сборке батарей в Келледе ожидает поддержки регионального правительства.

Предприятия в Унтертюркхайме, Пекине и румынском Себесе будут собирать электрические приводы для автомобилей на новых платформах, при этом площадки Гамбурга и Унтертюркхайма останутся ведущими заводами по сборке электрических мостов и компонентов.

"Все площадки будут участвовать в реализации данного плана", — рассказал начальник производства Йорг Бурцер на встрече с прессой. В России снизилась выдача кредитов на покупку автомобилей

В июне руководство компании и представители работников достигли соглашения о переводе европейских автозаводов на электромобили, в результате чего Зиндельфинген станет центром для премиальных автомобилей на платформе AMG.EA, а Бремен и венгерский Кечкемет — для основных моделей класса люкс. Мощности в Раштатте и Кечкемете будут отданы под автомобили начального уровня.

Автопроизводитель организовал производственные площадки для производства как автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и электромобилей на одной производственной линии, но сборка батарей и двигателей на одной линии является более сложной задачей, добавил Бурцер.

Тем не менее многие заводы по производству комплектующих будут продолжать выпускать детали для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до тех пор, пока будет существовать спрос. При этом Mercedes-Benz стремится перейти к продаже исключительно электромобилей к 2030 году, "если позволят условия рынка".