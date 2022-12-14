МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Председатель совета директоров французского автопроизводителя Renault Жан-Доминик Сенар заявил в среду, что он по-прежнему уверен в результатах переговоров с японской компанией Nissan. Bloomberg анонсировал продолжение переговоров Renault и Nissan об альянсе

Он сказал, что переговоры, которые сосредоточены на том, как перестроить давний альянс двух компаний, проходят "очень хорошо", отказавшись комментировать сообщения о том, что они могут продлиться и в следующем году.

Nissan Motor не надеется достичь соглашения с главным акционером Renault до конца года, поскольку некоторые члены совета директоров японского автопроизводителя настаивают на осторожности, сообщили источники Reuters.