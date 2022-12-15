МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Группа "Соллерс" закрыла сделку по выкупу доли японского автоконцерна Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской копании. "Соллерс" объявил цены на новые автомобили "Атлант" и "Арго"

"Подтверждаем закрытие сделки", — ответили в "Соллерс", отвечая на соответствующий вопрос.

О намерении выкупить долю в паритетном СП с Mazda в "Соллерс" заявили в середине ноября. Речь шла о символической продаже за один евро. Свои расходы, связанные с продажей доли, Mazda оценила в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).

Ранее на предприятии выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Как в ноябре рассказала замгендиректора Зоя Каика, "Соллерс" планирует во втором квартале 2023 года начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.