МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил производственный план компании на 2023 год в 401,6 тысячи автомобилей, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Соллерс" объявил цены на новые автомобили "Атлант" и "Арго"

Совет директоров компании с мая 2022 года возглавляет вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Утвержденный на совете директоров АО "АвтоВАЗ" производственный план на 2023 год — 401,6 тысячи автомобилей", — отметили в министерстве.

Ранее о соответствующем предварительном плане сообщал президент компании Максим Соколов. Он также уточнял, что мощности автозавода рассчитаны на выпуск 500 тысяч автомобилей, таким образом при наличии спроса план можно перевыполнить.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.