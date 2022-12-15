АСТАНА, 15 дек — ПРАЙМ. Завод по производству легковых автомобилей Hyundai в Казахстане возобновил выпуск моделей Ассent, приостановленный с конца августа в связи с отсутствием комплектующих, сообщает казахстанская автодилерская "Астана моторс" (материнская компания завода). Hyundai пока не комментировал сообщения в СМИ о продаже завода в России

"Астана моторс" 22 августа сообщила, что предприятие приостанавливает выпуск моделей Ассent и Creta из-за прекращения поставок комплектующих из России.

"Популярная модель вернулась на производственную линию автомобильного завода Hyundai Trans Kazakhstan. Официальный дистрибьютор Hyundai в Казахстане, входящий в состав "Астана Моторс", достиг договоренности с рядом стран о поставках комплектующих для мелкоузлового производства Hyundai Accent в Алматы", — говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.

Согласно пресс-релизу, учитывая популярность Hyundai Accent среди казахстанцев, дистрибьютор прорабатывал альтернативные каналы поставок комплектующих для производства этой модели. В результате переговоров ему удалось договориться о поставках комплектующих для Hyundai Accent с заводов Hyundai в Китае, Индии, Корее, РФ. В ноябре предприятие получило комплектующие и начало производство Hyundai Accent. Автомобили из пилотной партии уже поступают к отечественным дилерам.

"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с новыми поставщиками и планируем постепенное увеличение объемов производства Hyundai Accent по мере налаживания всех процессов по поставке комплектующих", — приводятся в сообщении слова директора официальной дистрибьюции Hyundai в Казахстане Дениса Коломацкого.

По его данным, несмотря на вызовы на мировом рынке, популярность Hyundai в Казахстане продолжает расти и за 11 месяцев этого года продано 25 760 автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В настоящее время завод выпускает девять моделей Hyundai – Tucson, Accent, Sonata, Elantra, Santa Fe, Palisade, Staria, i30, Bayon.

Hyundai Trans Kazakhstan, являющийся дочерним предприятием "Астана Моторс", расположен в индустриальной зоне города Алма-Аты. Первый автомобиль крупноузловой сборки сошел с линии в апреле 2020 года, осенью того же года состоялся запуск линии мелкоузловой сборки, включая операции по сварке и окраске.