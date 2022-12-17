КАЗАНЬ, 17 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов проехали за рулем нового электромобиля "Москвич" на полигоне научно-технического центра "КАМАЗа", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. В ГД одобрили запрет для иностранцев на управление бизнесом в сфере такси

"Члены совета директоров ПАО "КАМАЗ" посетили научно-технический центр, где им были продемонстрированы новейшие модели продуктового ряда "КАМАЗа". Рустам Минниханов и Сергей Чемезов осмотрели технику и проехали за рулем нового электромобиля "Москвич", — сказал собеседник агентства.

Глава госкорпорации Сергей Чемезов поделился впечатлениями от нового автомобиля.

"На парковку машина встает автоматически. Двери открываешь – сразу раз и включается парковка, парковочный тормоз… На ходу она держит хорошо. Передний привод. Отличная машина. Для города — шикарная машина", — сказал глава "Ростеха".

По информации пресс-службы главы республики, в ходе заседания члены совета директоров рассмотрели текущее положение дел на производстве "КАМАЗа", обсудили достигнутые компанией финансовые показатели, наметили планы и перспективы на 2023 год.