МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Российской Федерации уже с первого января подорожает процедура техосмотра автомобилей. В среднем для легковых машин эта услуга станет дороже на 57 процентов, пишет издание "Коммерсант".

Как отмечается в статье, с октября текущего года в России вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о расчете предельных тарифов на процедуру ТО: их устанавливают в каждом субъекте страны местные власти.

Цены на ТО не могут быть ниже 913 рублей для легковых авто, для мотоциклов минимум составляет 321 рубль, автобусы проходят процедуру по тарифам от 1560 до 1880 рублей, грузовики — от 900 до 1960 рублей.

Издание со ссылкой на приказ ФАС пишет, что на следующий год утвердить тарифы необходимо не позднее вторника, 20 декабря.

В среднем цены вырастут на 57 процентов для ТО самой массовой категории — легковых машин. Однако в большинстве регионов тариф повысили до 913 рублей. Сильнее всего рост цен на ТО для легковушек заметен в Орловской области (в три раза), в Омской (в 2,4 раза), в Оренбургской (в 1,9 раза), а также республике Хакасия (в два раза).

Меньше всего тарифы поднимут в Приморском крае (на 3,9 процента) и Мурманской области (на 6 процентов).

Самый дорогой тариф ТО намерены установить власти Санкт-Петербурга — 1540 рублей за машину.