МИНСК, 21 дек — ПРАЙМ. Российско-белорусский проект по сборке спецавтомобилей стартовал в Бресте, передает агентство Белта. В Белоруссии утвердили договор с Россией о косвенном налогообложении

Совместный проект будет реализован на производственной площадке ОАО "Брестмаш", где в среду было подписано соглашение о начале работы по сборке специальной автотехники. Документ подписали генеральный директор ООО "Швабе Спецавто" Николай Сандугей и директор ОАО "Брестмаш" Алексей Бражук.

Предполагается, что на первоначальном этапе на производственных площадях брестского предприятия будут собирать около 500 единиц специальной автомобильной техники 26 моделей. Это промтоварные фургоны, машины для патрульно-постовой и кинологической служб, для транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями, автомобили скорой медицинской помощи, отмечает агентство.

"Все автомобили, которые собираются, фактически на 100% уже проданы. У нас еще предстоят переговоры с дилерскими центрами ВАЗ на территории Беларуси. Есть вариант, что коммерческие продажи будут идти через них, а бюджетные, по госзаказу, — напрямую через предприятие. В первую очередь цель проекта — загрузить мощности завода, задать темп, а дальше пойдет следующее развитие", — цитирует Бражука Белта.

Производственные мощности завода позволяют собирать до 2 тысяч автомобилей в год. В последующем предполагается расширить перечень техники и увеличить количество рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся около 280 человек. В декабре здесь планируют выпустить 100 единиц техники. В январе с конвейера должна сойти первая партия новой линейки автомобилей.