"АвтоВАЗ" намерен производить на бывшем заводе Nissan автомобили Lada
"АвтоВАЗ" планирует производить на петербургском заводе Nissan автомобили бренда Lada
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МОСКВА, 21 декабря — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге седаны и кроссоверы под брендом Lada, все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, сообщила компания.
"Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, переговоры с которыми находятся в завершающей стадии", — заявили в "АвтоВАЗе".
В компании также рассказали, что на предприятии планируется поэтапная локализация производства с задействованием поставщиков компонентов, расположенных в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
"Это обеспечит сохранение занятости как на автозаводе, так и в смежных отраслях региона", — подчеркнул автопроизводитель.