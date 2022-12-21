МОСКВА, 21 декабря — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге седаны и кроссоверы под брендом Lada, все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, сообщила компания. "АвтоВАЗ" планирует возобновить работу бывшего завода Nissan в 2023 году

"Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, переговоры с которыми находятся в завершающей стадии", — заявили в "АвтоВАЗе".

В компании также рассказали, что на предприятии планируется поэтапная локализация производства с задействованием поставщиков компонентов, расположенных в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

"Это обеспечит сохранение занятости как на автозаводе, так и в смежных отраслях региона", — подчеркнул автопроизводитель.