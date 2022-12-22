МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП "НАМИ", говорится в сообщении автопроизводителя. Названы регионы с самыми высокими рисками мошенничества в ОСАГО

"Информируем о том, что 200 автомобилей Aurus Komendant планируются к производству в течение 2023 года. Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе AURUS в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП "НАМИ", — отметили в компании.

"Для сравнения, всемирно известный британский автопроизводитель, флагманский бренд в сегменте люкс, в 2021 году реализовал в РФ 256 машин (по данным отчета о регистрациях в ГИБДД). Данный объем учитывал совокупные продажи по всей обширной модельной линейке бренда. Таким образом, в 2023 году Aurus планирует произвести сравнимое количество автомобилей, притом только по одной модели — Aurus Komendant", — добавил автопроизводитель.

В Aurus также уточнили, что в дальнейшем планируется увеличивать объемы производства автомобилей бренда.

Серийное производство российского внедорожника класса "люкс" Aurus Komendant началось на заводе компании в Елабуге в конце ноября. Ранее в компании сообщали, что коммерческие продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена — 33,7 миллиона рублей. Уже доступен предзаказ.