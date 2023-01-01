МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Автомобили китайских производителей в последнее время все чаще становятся предметом интереса таксопарков и операторов каршеринга; их активно закупают в лизинг игроки рынка, и эта тенденция продолжится, полагают опрошенные РИА Новости лизинговые компании. За тюнинг автомобилей начнут взимать госпошлину

"В новом году расти будет легковой транспорт, в первую очередь за счет такси и каршерингов, которым нужно обновлять автопарк. Этот сегмент сейчас максимально ориентирован на китайские кроссоверы", — рассказали в "Европлане". По данным лизинговой компании, автомобили крупнейших китайских производителей — Chery, Exeed, Geely, Haval и JAC — в последнее время чаще всего становятся предметом интереса таксопарков и операторов каршеринга.

"Интерлизинг" соглашается с прогнозом коллег. "2022 год задал неуклонный тренд на повышение продаж азиатских и отечественных марок автомобилей, и, как следствие — дефицит автомобилей из Европы и Японии. Тенденция продолжится и в следующем году", — считают в компании.

При этом продолжит расти спрос на транспортные средства с пробегом, отмечает директор департамента продаж компании "Газпромбанк Автолизинг" Рустам Назаров. "Доля подержанной техники в общем объеме продаж "Газпромбанк Автолизинга" по итогам первых трех кварталов 2022 года была в 6 раз больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года (24%)", — сообщил он. Путин подписал закон о регулировании работы в сфере такси

Директор по продажам продуктов автолизинга "ВТБ Лизинг" Артем Киселев уверен — два основных тренда текущего года – замещение новых автомобилей техникой с пробегом и перераспределение спроса в пользу китайских марок – в 2023 году лишь усилятся. "За 9 месяцев текущего года доля продукции из КНР приблизилась к 30%, в следующем году ожидаем ее роста до 50%. На фоне роста цен и дефицита новых авто перераспределяется спрос и в сторону машин с пробегом, сейчас в лизинге каждый третий-пятый автомобиль возрастом от года и более", — рассказал Киселев.

Тем не менее, Назаров считает, что монополизации отечественного рынка китайскими импортерами в какой-то степени будет препятствовать параллельный импорт и мероприятия по господдержке отечественных производителей. "То, как будет складываться ситуация в сегменте автолизинга в 2023 году, также будет зависеть от поставок комплектующих и запасных частей, ключевой ставки Центробанка и ряда других факторов", — резюмировал он.