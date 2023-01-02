МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. С 1 марта в России начнут действовать новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. Юрист объяснил, как изменятся ПДД в 2023 году

Процедуру можно будет осуществлять с двумя понятыми либо без них, обеспечив при этом видеозапись.

Как рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, новое правило сделает проверку логичнее.

Освидетельствование можно проводить при наличии следующих факторов:

запах алкоголя,

изменение цвета кожи,

невнятная речь,

неадекватное поведение.

Концентрация этилового спирта считается превышенной, если она находится на отметке не ниже 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.