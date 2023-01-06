МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Tesla сегодня снизила цены на свои автомобили в Китае уже во второй раз менее чем за три месяца, начав ценовую войну на фоне ухудшающихся перспектив спроса на этом крупнейшем автомобильном рынке мира. СМИ: акции Tesla начали год со снижения более чем на 12 процентов

После очередного снижения цен, а также их предыдущего снижения в октябре и различных стимулов для китайских покупателей на сумму до 10 000 юаней за последние три месяца, автомобили Tesla, согласно подсчетам Reuters, подешевели на 13%-24% по сравнению с сентябрем.

В пятницу американский производитель электромобилей понизил цены на все версии Model 3 и Model Y в Китае на 6%-13,5%, согласно подсчетам Reuters, основанным на ценах на сайте компании. Например, стартовая цена Model 3, была снижена до 229 900 юаней (33 427 долларов) с 265 900 юаней.

Tesla также снизила цены на свои самые продаваемые автомобили Model Y и Model 3 в Японии, Южной Корее и Австралии. По словам информированного источника, это часть кампании по стимулированию спроса на продукцию шанхайского завода, который является крупнейшим производственным центром американского автопроизводителя.

В Южной Корее масштабы снижения цен зависели от модели, однако варьировались в пределах от 6 до 10 млн вон (4725-7875 долларов), отметил местный представитель Tesla.

Акции Tesla на премаркете упали на 4,5%.

China Merchants Bank International (CMBI), который предупреждал в июле, что китайскому сектору электромобилей грозит ценовая война, заявил, что снижение цен Tesla подтверждает его прогноз. Как считают в банке, американской компании, возможно, придется делать дальнейшие шаги, поскольку ее конкуренция с китайскими игроками усиливается.

Model 3 и Model Y — пока единственные модели, которые Tesla поставляет в Китай, хотя в пятницу она объявила цены для Китая на Model S и Model X.

"Tesla нужно продолжать снижать цены и расширять сеть продаж в менее крупных городах Китая на фоне старения ее моделей", — считает аналитик CMBI Ши Цзи.

"Мы ожидаем, что объемы новых мощностей по производству электромобилей в Китае будут опережать новый спрос в 2023 году и что загруженность производственных мощностей на шанхайском заводе Tesla в этом году может опуститься до 80% или даже чуть ниже, если ее завод в Берлине нарастит объемы", — полагает аналитик.

BYD, чей модельный ряд гораздо разнообразнее и включает в себя как полностью электрические автомобили, так и заряжаемые гибриды, в декабре увеличила розничные продажи в Китае вдвое, в то время как продажи Tesla, согласно данным CMBI, сократились на 42%.

В результате скидок, предложенных автопроизводителем, стартовая цена Model 3 практически сравнялась с ценой популярного седана Han EV от BYD, который продается по 219 800 юаней. Недавно китайский производитель электромобилей, потеряв субсидии от центрального правительства, повысил цены на наиболее продаваемые из своих моделей.

Продажи в Китае серии Han от BYD, включая заряжаемые гибриды, за январь-ноябрь превысили продажи Model 3 более чем в 2 раза, согласно данным Ассоциации производителей пассажирских автомобилей Китая.

Цены на Model 3 и Model Y в Китае сейчас на 24%-32% ниже, чем в США, на крупнейшем рынке Tesla, свидетельствуют подсчеты Reuters. Отчасти это объясняется разницей в издержках производства и стоимости рабочей силы.