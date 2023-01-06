САРАТОВ, 6 янв — ПРАЙМ. Пензенская компания "Альфа Тех" в сотрудничестве с китайской FAW планирует во втором квартале 2023 года запустить сборку электромобилей в городе Энгельсе Саратовской области, а уже в третьем квартале с конвейера должна сойти первая машина под маркой Alfarus, объем инвестиций в первую очередь проекта ожидается на уровне около 5 миллиардов рублей, сообщили власти региона. Правительство расширило проект по созданию заправок для электромобилей

"Компания "Альфа Тех" представила модель, которую планирует производить в Энгельсе. Соглашение о сотрудничестве подписали с инвестором в декабре прошлого года… Запуск производства компания запланировала на второй квартал этого года, а уже в третьем квартале с конвейера должна сойти первая машина. В 2023 году планируется собрать до 2 тысяч электромобилей специально для такси и каршеринга. Модель в сотрудничестве с китайским лидером автопрома FAW будет выпускаться под маркой Alfarus", — написал губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Как уточнили РИА Новости в министерстве промышленности и энергетики региона, планируемый объем инвестиций в первую очередь проекта составит около 5 миллиардов рублей.

Бусаргин отметил, что вместе с инвестором протестировал электромобиль. "Интересные решения дизайнеров по экстерьеру и интерьеру продуманы до мелочей. Например, задняя дверь сделана с правой стороны автоматической, чтобы сделать комфортной посадку пассажиров в такси. Это удобная машина с самыми современными техническими решениями, предусмотрены все необходимые системы безопасности. Кроме стандартной проводной зарядки есть возможность за несколько минут заменить съёмные аккумуляторные батареи и продолжить движение. В целом заряда хватает на 420 километров", — пояснил глава региона.

По его словам, этот проект является ключевым для региона. "Инвесторы ставят задачу по локализации производства в дальнейшем…", — добавил он.

Уточняется, что инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест.

Бусаргин опубликовал видео модели электромобиля, которая планируется к выпуску в Энгельсе, а также показал, как он проехал за рулем такой машины по заснеженной дороге.