МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Большинство российских автолюбителей в случае неисправностей в машине обращаются к специалистам, лишь 12 процентов предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно, показали результаты исследования банка "Русский Стандарт", с которыми ознакомились РИА Новости. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

Опрос прошел среди 1500 граждан РФ.

Как выяснилось, в автомастерские идут 39 процентов водителей, к официальным дилерам – 28 процентов. Немного меньше россиян выбирают знакомых мастеров – 21 процент, а 12 процентов чинят машину сами.

Кроме того, стало известно, что 46 процентов жителей страны покупают автомобиль на накопленные средства. 28 процентов добавляют к своим деньгам кредит наличными, а 26 процентов берут автокредит.

Аналитики также узнали, что подавляющее большинство автолюбителей (72 процента) платят за топливо с банковских карт, 16 процентов прибегают к гибридным способам оплаты, восемь процентов рассчитываются онлайн, а четыре процента выбирают наличные.